Де і коли шукати допомоги з питань психічного здоров’я

Психолог – спеціаліст, котрий допомагає виявляти психічні хвороби та пропонує найкращі методи їх лікування. Різниця між психолога від психотерапевта і психіатра полягає у тому, що він зазвичай має гуманітарну освіту. Співпрацює з людьми, які зіткнулися з проблемами на кшталт:

Хронічний стрес;

труднощі на роботі;

конфлікти в родині та ін.

Допомагає подолати невпевненість у собі та досягти самореалізації.

Психолог не ставить діагнози та не має права призначати медикаментозну терапію. Він бере участь у соціально-психологічній реабілітації пацієнта, який пережив травматичні події чи відновлюється після залежності (Elslots Casino наголошує, що грати в азартні ігри варто відповідально).

Психолог використовує різноманітні методики залежно від конкретної проблеми та індивідуальних особливостей клієнта. Одним з найпоширеніших прийомів є розмовна терапія, спрямована на виявлення прихованих почуттів та покращення емоційного стану. За необхідності психолог співпрацює з іншими фахівцями: сімейним лікарем чи психіатром для забезпечення пацієнта належною допомогою.

Коли можна звертатися

Психологічна підтримка дуже важлива для людей з емоційними, поведінковими чи когнітивними проблемами. Спеціаліст допомагає впоратися з хронічним стресом, спричиненим конфліктами, втратою роботи або зміною оточення.

Симптоми хронічного стресу:

Часті головні болі та мігрені;

дратівливість;

швидка втомлюваність;

порушення сну;

проблеми з концентрацією уваги;

втрата апетиту;

проблеми з травленням;

часті застуди.

При виникненні панічних атак, що супроводжуються нападами задухи, порушенням серцевого ритму, ознобом чи жаром, важливо звертатися до психолога за допомогою. Фахівець індивідуально підбирає методики, враховуючи причини виникнення стану та симптоми.

Як обрати спеціаліста

Головний критерій для вибору психолога: здатність спеціаліста дотримуватися професійної етики. Психолог не має права давати оцінку поведінці та почуттям людини. Він зобов’язаний утримуватися від критики. Фахівець не повинен перетинати особисті межі чи тиснути. Він не повинен нав’язувати власні життєві поради.

Перш ніж записатися на прийом до спеціаліста варто дізнатися про його освіту та досвід у розв’язанні подібних проблем. Поцікавтеся, які методи він використовує: тільки професіонал здатний пояснити клієнту їх коротко та зрозуміло, уникаючи складної термінології. При виборі психолога слід також враховувати власні відчуття. Розмова має линути приємно та легко. Якщо під час спілкування з’являється відчуття напруження краще звернутися до іншого спеціаліста.