На Зимових Олімпійських іграх у Пекіні Україну представлятимуть двоє санкарів із Кременеччини. Загалом українська збірна санкарів отримала 6 ліцензій. Дві ліцензії – чоловіки, ще дві – жінки, а також одну ліцензію на двомісні сани. Тернопільську область представлятимуть Андрій Мандзій та Юліанна Туницька. До речі Юліанна вперше братиме участь у таких змаганнях серед дорослих.

Під час підготовки до змагань у китайському Яньцині Андрій Мандзій зазначив: «Трасу ми вже випробували, вона як завжди унікальна і дуже цікава своєю геометрією, а за зовнішнім накриттям нагадує китайського дракона, що сходить з гір. Загалом санна траса добре продумана і з хорошою якістю льоду». Що ж, будемо сподіватися, що наші санкарі зможуть осідлати цього китайського дракона.

Стартують Зимові Олімпійські ігри в Китаї 4 лютого і триватимуть до 20 лютого. 2892 атлетів візьмуть участь у змаганнях з 7 видів спорту й розіграють 109 комплектів нагород у 24 дисциплінах.