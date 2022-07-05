Військовозобов’язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Однак при зміні місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека Невірне трактування.

Вона пояснює, що в повідомленні Генерального штабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації.

“Тобто це відбувається за тими законами, які в нас уже давно були ухвалені”, – ствреджує Рябека.

Таким чином, особа, яка змінює місце проживання, повинна була звернутися – на той час – в військкомат, а сьогодні – до центра військового комплектування – знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці, що не являється новим правилом.

“Можливо, опублікований документ трохи незрозуміло виписаний. Але, дійсно, мета така – щоби впорядкувати цей облік, щоби наші центри комплектування мали певний порядок. Тобто це більше внутрішній документ, але спільнота тлумачить його так, як хто зрозумів”, – припускає Рябека.

Пересуватися Україною без дозволів можна. Тобто, не йдеться про те, що для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району треба брати дозвіл. Ні. Мова йде про те, коли особа змінює місце проживання або місце реєстрації.