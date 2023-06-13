Чому у Тернополі об’єднали Українську гімназію і Технічний ліцей

Два тернопільські навчальні заклади об’єднали в один. Тепер замість Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка і Тернопільського технічного ліцею буде Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» імені Івана Франка.

Рішення про реорганізацію закладів освіти прийняли на 26-ій сесії міськради.

– Ми планово втілюємо у життя новий закон України «Про освіту» і реорганізовуємо заклади, – пояснила Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки. – Минулого року ми реорганізували методом злиття школу-педагогічний ліцей №25, яка мала тільки спортивний профіль і початкову школу. – Зараз об’єднуємо два потужні заклади, в яких є подібні профілі, які мають відповідні напрацювання і результати. Але такі заклади при новому законі про освіту існувати не можуть тому, що Технічний ліцей, де навчаються з восьмого класу, має один профіль та 170 учнів, а у гімназії, відповідно до нового закону будуть класи від першого по дев’ятий. Тому створюємо перший зразковий академічний ліцей, де будуть відповідні напрямки. Гімназія завжди була математичною школою і на відповідному рівні розвинутий профіль у технічному ліцеї.

Об’єднання цих двох закладів, за словами Ольги Похиляк, піде на користь учням. Не вплине злиття і на педагогічний колектив.

– Переконана, що коли об’єднаємо ці два заклади, то це буде тільки на користь учням, – продовжує Ольга Похиляк. – Педагогічний колектив не постраждає, ні один, ні другий, бо це заклади куди батьки дітей віддають, і які будуть розвиватися. Два приміщення залишаються: Української гімназії на вулиці Коперніка і Технічного ліцею на вулиці Купчинського. У результаті реорганізації буде можливість створювати стенд-лабораторії, поповнювати матеріально-технічну базу нового закладу.

Після державної реєстрації нового закладу та затвердження статуту, як повідомили у міськраді, оголосять конкурс на посаду керівника новоствореного закладу.