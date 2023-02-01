Чому болять м’язи та як усунути проблему

В організмі кожної людини м’язи становлять від 40 до 45% маси тіла. У роботі під час руху задіяно близько 400 скелетних м’язів. У якийсь момент кожна людина відчуває біль у м’язах або міалгію в попереку, шиї, кінцівках чи спині.
Міалгія іноді виникає у 45% чоловіків та 54% жінок у віці 27–50 років, але й діти періодично скаржаться на больовий синдром. Больові відчуття можуть бути слабкими та дуже сильними. У деяких випадках призначаються знеболювальні та міорелаксанти, які розслаблюють м’яз. Придбати їх можна в будь-якій аптечній мережі, наприклад, в Аптеці Доброго Дня.
Чому з’являється м’язовий біль
Будь-яке подразнення, пошкодження чутливе для м’язової тканини. Існує багато факторів, що провокують виникнення міалгії.
- М’язова перевтома. Глобальна комп’ютеризація призвела до того, що більшість людей занадто багато часу проводить за комп’ютером. Особливо йдеться про офісних працівників. Захопившись роботою, нерідко людина не помічає, що сидить зовсім у незручній позі. Тривале перебування в одній позі, як і монотонність рухів, може стати причиною перенапруги м’язів, задіяних у роботі.
- Фізичне навантаження. Зазвичай після інтенсивних навантажень з’являється відчуття ломоти. Проблема виникає й у звичайних людей, й у спортсменів. У цьому випадку причина полягає у надмірній кількості молочної кислоти в організмі. У деяких випадках біль виникає через мікротравми. Больові відчуття після навантаження з’являються через 1-2 дні після активності, а зникають протягом 7 днів.
- Травми. У разі розриву сухожиль або м’язових волокон біль дуже сильний і різкий, виникає відразу після травмування.
- Міозит. Запалення м’язової тканини можуть спровокувати інфекції, токсини, переохолодження. Як правило, у цьому випадку рухи обмежені.
- Хвороби суглобів та хребта. Інтенсивність болю залежить від того, наскільки серйозні зміни відбуваються в опорно-руховому апараті.
- Стрес. В цьому випадку болючі відчуття виникають у зв’язку із загальною перенапругою, а не з травмою м’язових волокон.
- ГРВІ та грип. «Ломота» виникає внаслідок дії вірусів та бактерій. Зазвичай супроводжується підвищеною температурою та іншими симптомами, характерними для хвороб цього типу.
Провокаторами можуть стати й інші фактори:
- захворювання ендокринної системи;
- судинні патології;
- синдром хронічної втоми;
- дисбаланс мікроелементів у організмі;
- медикаментозні препарати, що знижують рівень холестерину.
Лікування міалгії
При лікуванні використовуються різні методи:
- медикаментозна терапія: нестероїдні протизапальні засоби, міорелаксанти (препарати вільно продаються в аптеках, у тому числі в АДД);
- масаж;
- мануальна терапія;
- лікувальна фізкультура та інші.
Щоб лікування було ефективним, необхідно обов’язково звернутися до лікаря.