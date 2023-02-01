Чому болять м’язи та як усунути проблему

В організмі кожної людини м’язи становлять від 40 до 45% маси тіла. У роботі під час руху задіяно близько 400 скелетних м’язів. У якийсь момент кожна людина відчуває біль у м’язах або міалгію в попереку, шиї, кінцівках чи спині.

Міалгія іноді виникає у 45% чоловіків та 54% жінок у віці 27–50 років, але й діти періодично скаржаться на больовий синдром. Больові відчуття можуть бути слабкими та дуже сильними. У деяких випадках призначаються знеболювальні та міорелаксанти, які розслаблюють м’яз. Придбати їх можна в будь-якій аптечній мережі, наприклад, в Аптеці Доброго Дня.

Чому з’являється м’язовий біль

Будь-яке подразнення, пошкодження чутливе для м’язової тканини. Існує багато факторів, що провокують виникнення міалгії.

М’язова перевтома. Глобальна комп’ютеризація призвела до того, що більшість людей занадто багато часу проводить за комп’ютером. Особливо йдеться про офісних працівників. Захопившись роботою, нерідко людина не помічає, що сидить зовсім у незручній позі. Тривале перебування в одній позі, як і монотонність рухів, може стати причиною перенапруги м’язів, задіяних у роботі. Фізичне навантаження. Зазвичай після інтенсивних навантажень з’являється відчуття ломоти. Проблема виникає й у звичайних людей, й у спортсменів. У цьому випадку причина полягає у надмірній кількості молочної кислоти в організмі. У деяких випадках біль виникає через мікротравми. Больові відчуття після навантаження з’являються через 1-2 дні після активності, а зникають протягом 7 днів. Травми. У разі розриву сухожиль або м’язових волокон біль дуже сильний і різкий, виникає відразу після травмування. Міозит. Запалення м’язової тканини можуть спровокувати інфекції, токсини, переохолодження. Як правило, у цьому випадку рухи обмежені. Хвороби суглобів та хребта. Інтенсивність болю залежить від того, наскільки серйозні зміни відбуваються в опорно-руховому апараті. Стрес. В цьому випадку болючі відчуття виникають у зв’язку із загальною перенапругою, а не з травмою м’язових волокон. ГРВІ та грип. «Ломота» виникає внаслідок дії вірусів та бактерій. Зазвичай супроводжується підвищеною температурою та іншими симптомами, характерними для хвороб цього типу.

Провокаторами можуть стати й інші фактори:

захворювання ендокринної системи;

судинні патології;

синдром хронічної втоми;

дисбаланс мікроелементів у організмі;

медикаментозні препарати, що знижують рівень холестерину.

Лікування міалгії

При лікуванні використовуються різні методи:

медикаментозна терапія: нестероїдні протизапальні засоби, міорелаксанти (препарати вільно продаються в аптеках, у тому числі в АДД);

масаж;

мануальна терапія;

лікувальна фізкультура та інші.

Щоб лікування було ефективним, необхідно обов’язково звернутися до лікаря.