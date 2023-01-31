Батько-одинак: як довести статус?

До нас за порадою звернувся житель Тернополя з питанням як йому довести що він сам виховує дитину.

“Наприклад, мати відмовляється (за згодою, без суду) від виховання дитини, то як довести, що це так? Куди звертатися? Це потрібно для військкомату. Бо прийти і сказати: «Я батько-одинак», мабуть, не вийде.

Олег, м. Тернопіль” .

Абзацом п’ятим ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено категорію: жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Документи, які це підтверджують: свідоцтво про народження дитини (дітей); свідоцтво про смерть матері дитини, або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, або рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав, або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою, або рішення суду про оголошення матері померлою.