Батько-одинак: як довести статус?

“Наприклад, мати відмовляється (за згодою, без суду) від виховання дитини, то як довести, що це так? Куди звертатися? Це потрібно для військкомату. Бо прийти і сказати: «Я батько-одинак», мабуть, не вийде.
Олег, м. Тернопіль” .
Абзацом п’ятим ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено категорію: жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.
Документи, які це підтверджують: свідоцтво про народження дитини (дітей); свідоцтво про смерть матері дитини, або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, або рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав, або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою, або рішення суду про оголошення матері померлою.