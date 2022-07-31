Американські гармати М777 в руках тернопільських артилеристів показують блискавичні результати на передовій. Далекобійні гаубиці, які швидко освоїли наші військові, допомагають нищити загарбників.
У вмілих руках арти з 44-ї окремої бригади імені гетьмана Данила Апостола американські «три сокири» трощать техніку, склади БК і викошують живу силу окупантів. Військова майстерність українських захисників поєднана з партнерською допомогою щодня наближають визволення наших територій, – повідомили в оперативному командуванні «Захід».