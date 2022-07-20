Напередодні заяви бізнесмена Ріната Ахметова про вихід з українського медіабізнесу, його “Медіа Група Україна” оголосила про запуск пакету своїх телеканалів у Польщі.

Це 9 каналів: Ukraine1, Ukraine2, NLO TV2, канали Star Media – Star Cinema і Star Family, канали FilmUA – “Драма” і “Дача”, а також спортивно-розважальні канали XSport і Fishing TV.

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У квітні польське видання Rzeczpospolita повідомляла про переїзд каналу “Україна 24” та його співробітників до Польщі. Видання повідомляло, що у Варшаві буде студія телеканалу, яка створюватиме програми українською та англійською мовами.

Як стверджує телеграм-канал Монополіст, Ахметов продовжить фінансувати закордонні медіа. Закон про олігархів не забороняє.

Згідно із законом, олігархом вважається бізнесмен, який відповідає трьом з чотирьох ознак: бере участь у політичному житті; має вплив на українські ЗМІ; є власником природних монополій або займає монопольне становище на ринку; володіє активами понад 1 мільйон прожиткових мінімумів – останні новини.

“За цими критеріями Ахметов формально більше не підпадає під визначення олігарха, оскільки вийшов з українського медіа бізнесу, а його бізнес-партнер по “Метінвесту” Вадим Новинський склав мандат нардепа”, – пояснює Монополіст.

Проте закон про олігархів не забороняє фінансувати закордонні медіа, які, в тому числі, можуть розповідати про Україну.