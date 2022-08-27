Про майбутнє телеканалів, газет і онлайн-видань після війни.

Ринок ЗМІ в Україні суттєво скорочується через війну. Деякі медіа на тимчасово захоплених росіянами територіях закриваються, не бажаючи працювати на окупанта. Деякі – не виживають економічно, через втрату інвесторів і рекламодавців. Вічутним для інформаційного простору стало закриття «Медіа Групи Україна» (телеканали «Україна», «Україна 24», сайт segodnya.ua та інші медіа майданчики), яка належала Рінату Ахметову.

Гравці ринку переконані: українські ЗМІ чекають скрутні часи, а пережити війну зможуть лише ті, хто зможе бути гнучкими і зможе змінити бізнес-процеси. Про це вони говорили під час заходу «Редколегія. Офлайн», організованому «Медіацентром Україна», який пройшов у приміщенні інноваційного парку Unit.city. То що очікує українське телебачення, онлайн-ЗМІ та пресу в найближчому майбутньому?

Що буде з телебаченням

В Україні відбувається повна зміна медіаландшафту. До цього ринок був перенасичений телеканалами, існували олігархічні ЗМІ.

«Це негативна сторона медалі, – наголосив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. – Позитивна сторона медалі полягає в тому, що за цей час було створено величезну кількість дуже якісного контенту. Без перебільшення, український телевізійний ринок за якістю був на голову вищий від більшості східноєвропейських ринків, де існувало по два-три телеканали, один public broadcaster і два приватних телеканали».

Але після війни залишиться меншість телеканалів, впевнений міністр. А працівникам каналів треба звикати до того, що їхні зарплати будуть вдвічі меншими.

«Коли я спитав нещодавно керівників деяких медіагруп, що ви думаєте робити після війни, вони сказали: «Ми ще не думали». Гадаю , що в цьому є ознака страху перед тим, що зміни, які всіх чекають, будуть надзвичайно суттєвими», – сказав Олександр Ткаченко.

За його словами, наприклад, рекламний телевізійний ринок після 24 лютого впав на 90%, тож очевидним є висновок, що навіть після завершення бойових дій та перемоги, потрібно буде щонайменше 3-4 роки, аби він оговтався.

Друковані і онлайн-ЗМІ

Головний редактор Forbes Ukraine Борис Давиденко зазначив, що з точки зору комерції, на ринку друкованих і онлайн-медіа склалася дуже погана ситуація. Ще нема зведених даних, наскільки зменшився рекламний ринок. Але ґрунтуючись на результатах опитування великих рекламодавців, зниження маркетингових та рекламних бюджетів компаній відбулося на 40-50%. І це дуже сильно відображається на медіа-ринку, адже більшість ЗМІ живуть саме за рахунок реклами.

«З іншої точки зору, таке спостереження, що хороші медіа стають сильнішими і кращими, погані медіа закриваються», – підкреслив він.

Війна мобілізувала сили журналістів якісних медіа. Вони почали працювати по 12 годин на день, адже вірили: те, що вони роблять, – важливо.

«До 24 лютого ми не знали про свої можливості і про те, скільки ми можемо працювати, каже головна редакторка сайту NV.UA Юлія Макгаффі. – І ми не знали з точки зору бізнесу, наскільки ми можемо бути гнучкими і все оптимізувати. Небагато людей, не з онлайну, довелось скоротити. А всіх інших ми перенаправили туди, де це приносить гроші».

Вона додала, що інвестори видання з початку війни понесли дуже великі збитки, і тепер редакція заробляє сама на себе.

«У нас повністю змінилася структура доходів, і ми покладаємося тільки на себе», – сказала вона.

Чи очікувати ЗМІ на підтримку?

Олександр Ткаченко переконаний, що без підтримки провідних українських медіа західними партнерами Україна ризикує до кінця року втратити величезну кількість медійних ресурсів. Але, за його словами, зараз із колегами він обговорює так званий маркетинговий рік інформаційного Рамштайну за двома напрямками. Зокрема, координація роботи колег із вільного світу в протидії російській дезінформації, а також створення незалежного фонду, який би реагував на запити українських медіа стосовно гарантій та фінансової допомоги ЗМІ.