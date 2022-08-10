Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний поділився очікуваннями від літнього чемпіонату світу 2022 р.

“Я не дуже полюбляю бігати влітку на лижеролерах. Це не те саме, що на лижах, але я стараюся і сподіваюсь, що вдасться на літньому чемпіонаті світу поборотися за нагороди. Ми зробимо все для того, щоби прапор нашої країни був на найвищих щаблях п’єдесталу”, – сказав він.

Літній чемпіонат світу 2022 року триватиме з 25 по 28 серпня. Гонки відбудуться в німецькому Рупольдингу. Наразі ж українська команда тренується в іншому німецькому місті – Обергоф.