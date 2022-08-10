Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний поділився очікуваннями від літнього чемпіонату світу 2022 р.
“Я не дуже полюбляю бігати влітку на лижеролерах. Це не те саме, що на лижах, але я стараюся і сподіваюсь, що вдасться на літньому чемпіонаті світу поборотися за нагороди. Ми зробимо все для того, щоби прапор нашої країни був на найвищих щаблях п’єдесталу”, – сказав він.
Літній чемпіонат світу 2022 року триватиме з 25 по 28 серпня. Гонки відбудуться в німецькому Рупольдингу. Наразі ж українська команда тренується в іншому німецькому місті – Обергоф.
“Ми їхали сюди тренуватися, щоби в подальшому представляти нашу державу. Звичайно, одразу після перетину кордону незвично було, що літають цивільні літаки, що немає сирен, комендантських годин… Щодня стежиш за новинами і бачиш, що діється в Україні. Особливо відчули це, коли зранку були на тренуванні, а опісля відкрили смартфони і дізналися, яке жахіття сталося у Вінниці. Уся команда кілька днів була шокована. Дуже важко морально тренуватися там, коли твоя сім’я в Україні”, – сказав Дмитро.