З 18 липня на пункті пропуску “Краківець – Корчова” тимчасово не прийматимуть легкові авто.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Там упродовж 10 днів будуть споруджувати захисний павільйон. Його збудують у рамках проєкту “Відкритий кордон” за державні кошти. До слова, обмеження не стосують вантажівок.

Нагадаємо, що ще 20 червня на пункті-пропуску «Краковець – Корчова» збільшили кількість смуг для руху вантажівок. Тепер замість 4 їх стало 10. Також створили додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.