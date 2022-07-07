Тернопільщину відвідала делегація Чеської Республіки на чолі з міністеркою оборони Яною Черноховою.

Представники республіки вшанували пам’ять чеських і словацьких легіонерів, загиблих у битві поблизу Зборова 105 років тому. Меморіал розташований у селі Калинівка на Зборівщині.

Крім того, з керівництвом Тернопільської обласної військової адміністрації гості обговорили питання підтримки військових і громадян України, які через війну вимушено залишили свої домівки.

Начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш наголосив, що Чехія з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну у всьому.

«Чехія солідарна з Україною, і ми вдячні за відчутну підтримку – за опіку над нашими жінками і дітьми, за чітку політичну та санкційну позицію, одностайність у підтримці євроінтеграційного розвитку України та безпрецедентну військову допомогу», – зазначив Володимир Труш.

Чехія – один із провідних європейських партнерів України, що надає вагому політичну і практичну допомогу Україні та входить у п’ятірку ключових постачальників зброї нашій державі.

Більше 100 чеських добровольців приєдналися до лав інтернаціонального батальйону та пліч-о-пліч з бійцями Збройних сил України стримують просування агресивного «русского мира».