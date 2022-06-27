У червні архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк відвідав парафії святого Онуфрія с. Августівка та святого Василія Великого с. Хоробрів, які очолює отець Віталій Олійник, храми тут споруджено у 1990-х роках. 19 червня архієрей завітав до вірних парафії св. священномученика Йосафата с. Погрібці (Озернянський деканат), де душпастирює о. Володимир Шибіцький, парафій Покрови Пресвятої Богородиці с. Калинівка та св. Архістратига Михаїла с. Хоростець, які очолює о. Петро Мельничук.

Громади кожного села вітали архієпископа перед храмом, просили поблагословити село та знести до Бога молитву про мир на нашій землі і перемогу над ворогом. Для вірних кожної громади митрополит Василь відслужив молебень до Христа Чоловіколюбця, після якого звернувся зі словами духовних настанов та закликом до неустанної та ревної молитви за мир в Україні.

На кожній парафії відбувся духовно-патріотичний концерт у супроводі братів-семінаристів.

Храмові в Товстенькому 175 років

Владика Дмитро Григорак, ЧССВ – єпарх Бучацький, нещодавно відвідав парафію Пресвятої Трійці у с. Товстеньке, що на Чортківщині, де очолив архієрейську Літургію у храмі.

Також цього дня єпископ уділив священичі свячення диякону Роману Дубині, освятив престіл та храм після ремонту.

До речі, церкві Пресвятої Трійці у Товстенькому цьогоріч виповнилося 175 року від часу освячення. Її будували понад 20 років після того, як під час пожежі у 1821 р. згорів храм.

Дві прощі до Зарваниці

18 червня відбулися дві прощі до Марійського духовного центру Зарваниця. Напередодні професійного свята на прощу прибули кілька сотень лікарів, фельдшерів, медичних сестер та інших працівників медичної сфери Тернопільщини, а також спільноти дружин священників, які діють у деканатах Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ. Добродійки, ідучи пішки до відпустового місця та чудотворної ікони Матері Божої Зарваницької, молилися за мир у Україні, перемогу у війні, за українські родини. Благословив створення спільноти їмостей архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василій Семенюк у лютому минулого року.

З цих нагод відбулися архієрейські Літургії, які очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк.