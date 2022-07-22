Цієї суботи, 23 липня, у різних житлових районах Тернополя пройдуть уже традиційні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції.
Сільськогосподарські ярмарки розгорнуто буде на трьох локаціях за адресами:
- вул. Лесі Українки, 39;
- на перетині вулиць Миру-Дружби;
- зупинка громадського транспорту ТРЦ «Подоляни».
“Нагадаємо, у зв’язку із зростанням температури зовнішнього повітря, під час проведення ярмарків здійснюватиметься посилений контроль за дотриманням санітарних вимог” – зазначають у міській раді.
Серед основних вимог до учасників сільськогосподарських ярмарків є наступні:
- дотримання відповідних температурних режимів під час реалізації швидкопсувних харчових продуктів тваринного походження;
- наявність документів про проведення ветеринарно – санітарної експертизи;
- дотримання продавцями правил особистої гігієни та наявність в них спецодягу та санітарних книг щодо проходження обов’язкових медичних оглядів;\
- наявність витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.