Цієї суботи, 23 липня, у різних житлових районах Тернополя пройдуть уже традиційні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції.

Сільськогосподарські ярмарки розгорнуто буде на трьох локаціях за адресами:

вул. Лесі Українки, 39;

на перетині вулиць Миру-Дружби;

зупинка громадського транспорту ТРЦ «Подоляни».

“Нагадаємо, у зв’язку із зростанням температури зовнішнього повітря, під час проведення ярмарків здійснюватиметься посилений контроль за дотриманням санітарних вимог” – зазначають у міській раді.

Серед основних вимог до учасників сільськогосподарських ярмарків є наступні: