13-14 липня відбудеться  велелюдна проща у Зарваниці

Цього року віряни-греко-католики молитимуться за мир та цілісність України та навернення українського народу до Бога 13-14 липня у Зарваниці.

На прощу у Маріїнський духовний центр, що на Теребовлянщині, священнослужителі очікують паломників з різних куточків України і навіть із закордону. Молитися прибуде і Глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Традиційно відбудеться велелюдний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священики та вірні матимуть Молебень до Богородиці та проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру.

З Тернополя до Зарваниці вирушить піша хода, до якої на шляху зможе долучитися кожен.

Програмою прощі на 13-14 липня 2024 року, зокрема передбачено. У суботу, 13 липня, о 17 год. – Вечірня у каплиці біля парафіяльної церкви; о 18 год – у тій же каплиці Архієрейська Божественна літургія, о 19 год.30 хв. – похід зі свічками, о 20 год. – молебень до Богородиці на площі Маріїнського духовного центру; о 20 год 30 хв – освячення води.

У неділю, 14 липня, о 7 год 30 хв – Утрення в малій базиліці; о 8 год 30 хв – Процесійний похід від церкви Євхаристії; о 9 год – Архиєрейська Божественна Літургія на подіумі; о 11 год 30 хв – Божественна Літургія у каплиці біля парафіяльної церкви, а в 12 та 14 год – Божественна Літургія в малій базиліці.