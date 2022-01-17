У тернопільській бібліотеці – філії №2, для дорослих, що знаходиться на вул. Миру 4а, свій різдвяний цикл колядок представив для читачів, учнів школи-колегіуму ім. Й Сліпого, вокальний колектив з Великоберезовицької громади, який очолює Роман Коломієць.

Щирі, наповнені магією новорічно-різдвяних свят колядки, потішили душі та серця присутніх на святі. Бібліотекарі тернопільської бібліотеки – філії №2 для дорослих тепер упевнені, що цей новий рік точно буде вдалим і для них, і для всіх їх читачів.