Попри страшну війну та пов’язані з нею труднощі, жнива в Україні тривають. В умовах військової агресії росії українські аграрії продовжують невтомно працювати на рідній землі для забезпечення продовольчої безпеки нашої держави та світу!

Так, за інформацією Мінагрополітики, станом на 29 липня Вінницька, Волинська, Донецька, Київська та Миколаївська області завершили обмолот гороху. Також аграрії Вінниччини та Закарпаття завершили збір озимого ячменю.

За період жнив збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 3,5 млн га (29%) та намолочено 11,8 млн тонн зерна нового врожаю, зокрема, пшениці – 8 млн тонн; ячменю – 3,5 млн тонн; гороху – 193 тис. тонн.

Крім того, озимий ріпак зібрали на площі 702 тис. га (61%) та намолотили 1,8 млн тонн насіння.

Аграрії Одещини, Дніпропетровщини, Миколаївщини, Вінниччини та Кіровоградщини намолотили більше 1 млн тонн зерна в кожній області.

Про непрості цьогорічні жнива на Тернопільщині ми запитали директора департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОВА Володимира Стахіва.

«Ситуація контрольована. Станом на сьогодні зібрано майже 11% зернових культур, 251 тис. уже намолочено, урожайність – 52 центнера з гектара. Це є маленьким плюсом до минулого року. Тож, якщо на сході зі збором зернових виникнуть труднощі, то у нас аграрії зробили усе, щоб забезпечити державу хлібом», – зазначив Володимир Миронович.

За словами пана Стахіва, сьогодні в нашому краї уже зібрали озимий ячмінь, майже 100 тисяч тон намолочено. Урожайність хороша. Чиновник зазначив, що цьогоріч – ячмінний рік. Також майже завершили збір гороху. Аграрії з досвідом кажуть: якщо горох зібрав – то вже пів жнив позаду.

Окрім того, на Тернопіллі вже зібрали третину ріпаку, намолотили майже сто тисяч. Збирають пшеницю. Варто зазначити, що урожайність також хороша – плюс один центнер до попереднього року.

«Загалом, з Божою поміччю, цьогоріч видався урожайний рік. Сприяли погодні умови. І аграрії, попри труднощі, загрозу, зробили і роблять усе можливе. Не було логістики по зернових і технічних культурах, основна маса яких раніше йшла за кордон. Лише днями повідомили, що перший корабель із зерном пішов з Одеси, що дало змогу хоч трішки розвантажити ринок. Були проблеми з пальним, але це питання ми також вирішили. Виникали труднощі із бронюванням працівників. Однак у військкоматах розуміють ситуацію, йдуть назустріч аграріям. Адже у хліборобів теж свій фронт», – додав пан Стахів.

Володимир Миронович каже, що Тернопільська обласна військова адміністрація розглянула листи аграріїв з проханням дозволити працювати у нічний час, видала спеціальні перепустки водіям, щоб ті могли возити зерно під час комендантської години. Також дозволили обробляти поля дронами, певна річ, за попереднім погодженням і належним інформуванням.

«Найболючіші питання – це цінова політика і логістика. Долар зріс, відповідно, здорожчали і мінеральні добрива, а вже потрібно думати про майбутній урожай. Найближчим часом уже розпочнеться посівна кампанія 2023 року. Сіятимуть ріпак. Тож для аграріїв на сьогодні найактуальніше питання – фінанси. Тож минулого тижня уряд прийняв рішення про те, що кожне господарство може взяти до 60 мільйонів гривень кредиту під 0% річних, а для тих, хто брав кредити навесні, передбачена пролонгація. Також дрібним аграрія будуть надані грантові кошти. Хлібороби не залишилися сам-на-сам із труднощами. Хотів би висловити щиру подяку усім аграріям, котрі, непокладаючи рук, важко трудяться у цей нелегкий час, а на сході країни ще й неабияк ризикують власним життям, вони роблять усе, щоб країна була з хлібом. Кожен наближає перемогу, як може», – сказав на завершення Володимир Стахів.

Все буде Україна!