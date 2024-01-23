Жахлива звістка надійшла на Тернопільщину: загинув військовий з 44-ї артилерійської бригади

Сумна звiстка надiйшла на Тернoпiльщину, на передoвiй загинyв вiйськовий з 44-oї тернoпiльської артилерiйськoї бригади, Олександр Петрик.

Трагічну звістку повідомили у Підволочиській селищній раді.

“Громадо, сьогодні з болем у серці повідомляємо сумну новину з місць бойових дій.

Ми втратили учасника бойових дій, мужнього воїна славнозвісної окремої 44-тої артилерійської бригади імені Данила Апостола, молодшого сержанта ЗСУ, який з початку повномасштабного вторгнення ворога на наші землі відстоював свободу та незалежність держави, жителя села Камʼянки – Петрика Олександра Анатолійовича, 1979 р.н.

Схиляємо голови перед його мужністю та героїчним подвигом. Приносимо щирі співчуття рідним Олександра батькам, дружині Зоряні та дочці Аліні, друзям та побратимам, всім тим, хто знав, дружив, поважав та завжди буде памʼятати Олександра”, – йдеться у повідомленні селищної ради.