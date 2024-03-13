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Завтра Тернопільщина зустріне полеглого Героя

13.03.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Завтра, 14 березня, на щиті на Тернопільщину повертається додому 45-річний гранатометник Валерій Бабій. 

Мужнього Воїна не стало 9 березня в бою поблизу населеного пункту Синьківка Куп’янського району Харківської області.

“Його смерть – велика втрата для нас усіх. В цю гірку мить, ми щиро співчуваємо рідним і близьким Героя, ми разом з Вами схиляємо голови в скорботі. 

Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях” – повідомляють у Нагірянській громаді. 

У громаді повідомили, що зустріч Героя відбудеться завтра 14 березня 2024 року о 13:00 год. у соборі верховних апостолів Петра і Павла.

Опісля скорботний кортеж прямуватиме до рідної домівки полеглого Захисника в с. Шульганівка

Чин похорону полеглого Героя відбудеться в п’ятницю 15 березня 2024 року.  

Вічна пам’ять Захиснику України! 

Герої не вмирають…

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, Валерій Бабій

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