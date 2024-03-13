Завтра Тернопільщина зустріне полеглого Героя

Завтра, 14 березня, на щиті на Тернопільщину повертається додому 45-річний гранатометник Валерій Бабій.

Мужнього Воїна не стало 9 березня в бою поблизу населеного пункту Синьківка Куп’янського району Харківської області.

“Його смерть – велика втрата для нас усіх. В цю гірку мить, ми щиро співчуваємо рідним і близьким Героя, ми разом з Вами схиляємо голови в скорботі.

Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях” – повідомляють у Нагірянській громаді.