Завтра Тернопільщина зустріне полеглого Героя

Мужнього Воїна не стало 9 березня в бою поблизу населеного пункту Синьківка Куп’янського району Харківської області.
“Його смерть – велика втрата для нас усіх. В цю гірку мить, ми щиро співчуваємо рідним і близьким Героя, ми разом з Вами схиляємо голови в скорботі.
Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях” – повідомляють у Нагірянській громаді.
У громаді повідомили, що зустріч Героя відбудеться завтра 14 березня 2024 року о 13:00 год. у соборі верховних апостолів Петра і Павла.
Опісля скорботний кортеж прямуватиме до рідної домівки полеглого Захисника в с. Шульганівка
Чин похорону полеглого Героя відбудеться в п’ятницю 15 березня 2024 року.
Вічна пам’ять Захиснику України!
Герої не вмирають…