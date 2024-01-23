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Загинули тварини: вогонь наробив шкоди на Тернопільщині

23.01.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини

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Минулої доби рятувальники Тернопільщини ліквідували дві пожежі та врятували чотири будівлі.

Так, вчора в обідню пору у селі Кривчики Вишнівецької територіальної громади виникла пожежа в господарській будівлі. Вогнем знищено покрівлю та перекриття на площі 98 м кв, тюки соломи, близько 3 тонн зерна та речі домашнього вжитку. Окрім того, загинули свійські тварини. Пожежу ліквідовано черговим караулом державно пожежно-рятувальної частини.

Того ж дня увечері у селі Грабовець Великогаївської громади горіла господарська будівля. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку, пів тонни кормів, покриття та перекриття на площі 40 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.

Теги: Тернопільщина, пожежа, ГУ ДСНС України у Тернопільській області

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