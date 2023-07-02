Як зміняться ціни на яйця, овочі та фрукти у середині літа

Спеціалісти розповіли як зміняться ціни на популярні продукти у кошиках українців цього літа.

Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Світлана Пашко розповіла, як зміняться ціни на яйця влітку.

“За багаторічними спостереженнями науковців Інституту аграрної економіки, поступове зниження ціни на яйця – внаслідок збільшення їх пропозиції, що пов’язано з приходом на ринок яєчної продукції господарств населення,” – триватиме до середини літа.-розповідає фахівець.

Та вона зауважує, що у цьому році стрімке весняно-літнє зниження цін на яйця вже майже припинилося.

Якщо з березня по квітень роздрібна ціна на яйця в супермаркетах знизилася на 10,4 – 14,3 %, з квітня по травень – на 6,0 – 13,5 %, то з травня по червень лише на 0,6 – 1,1 %.

За офіційними даними Мінфіну, станом на 28 червня 2023 року середня роздрібна ціна по супермаркетах України на яйця курячі:

“Квочка” – 56,56 гривні за десяток,

“Ясенсвіт” – 56,83 гривні за десяток,

“Це на 0,36 гривні та 0,65 гривні менше середньої ціни на яйця цих марок, що була у травні цього року,”– каже Пашко.

За прогнозами науковців, у липні ціна за одне яйце фірмової марки трохи зросте та становитиме 5,7 – 5,8 гривні, але з кінця липня – початку серпня ціна традиційно почне зростати.

Що буде з цінами на овочі

Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Інна Сало пояснила, що у липні цього року, з розширенням ринкової пропозиції, овочі стануть більш доступними для українців.

За прогнозами спеціалістів, молода картопля може коштувати 20 – 25 гривні за кілограм, цибуля та морква – 45 – 47 гривень, огірки – 55 – 60 гривень, томати червоні – 55 – 60 гривень, а рожеві – 80 – 85 гривень.

Інна Сало розповідає, що через підрив на Каховській ГЕС кавуни на українському ринку будуть здебільшого імпортні.

“Господарствами населення вирощувалося 93% кавунів – це до 0,4 мільйона тонн, частина з яких використовується для продажу. У Херсонській області всіма категоріями господарств вирощувалося близько 37% загального обсягу виробництва цього виду агропродукції. Це значна частка, але вона може бути компенсована шляхом імпортних поставок”,– додає науковиця.

Фахівці вважають, що ціна на ранні кавуни на початку липня становитиме десь 35 – 40 гривень за кілограм.