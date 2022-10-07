Багатоквартирні будинки Тернополя поступово готують до зими. Цього разу жителям пропонують замінити електрощитові.

Відтак, управителі будинку – ЖЕКи та ОСББ для здійснення даних робіт зможуть отримати співфінансування від міської ради у розмірі 50% на 50%. Які умови та як подати заявку головам ОСББ та ЖЕК– дізнавалися “20 хвилин”.

Аби будинки не погоріли

Неодноразово українська влада наголошувала, зима 2022/2023 років буде складною. За умови відсутності газопостачання, єдиний вихід для жителів багатоквартирних будинків опалити свої оселі – електроенергія. А враховуючи, що з 1650 багатоквартирних будинків – 1000 старий житловий фонд, електрична проводка може не витримати.

– Переважно треба замінювати у старому житловому фонді – 60-ті роки. Є такі випадки, що будинкам по 58 років, зрозуміло, там алюмінієва проводка, і вона вже не витримає. Коли встановлювали ті щитові та прокладали проводку, то не у всіх квартирах навіть телевізор був. А зараз і пральні машини, мікрохвильовки, ноутбуки, телевізори – загалом купа техніки. Якщо взимку погано буде з опаленням, то люди вмикатимуть електрообігрівачі. Я радив би всім головам ОСББ та жекам (приватним підприємствам) викликати кваліфікованих працівників і перевірити. Якщо зараз все нормально, то як буде взимку – ніхто не знає, – каже голова ГО «Рада голів ОСББ міста Тернополя» Сергій Лупак.

Зі слів начальниці відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міськради Ганни Муци, покриватимуть витрати за рахунок співфінансування на виконання робіт з покращення функціонування електричної системи.

– Тернопільська міська рада вперше співфінансуватиме заміну електрощитових у багатоквартирних будинках. Станом на п’яте жовтня, міська рада отримала документи від чотирьох голів ОСББ на проведення робіт. Багато голів планують також долучитися, але тоді варто подавати повний пакет документів і головне – офіційно підтвердити, що зможуть профінансувати 50% від загальної суми. Заявки приймають до 10 жовтня включно, – наголошує пані Ганна.

Наголошує Сергій Лупак і на тому, що у рамках співфінансування планують замінювати головні електрощитові, щитки та електродроти, що відповідають за їх сполучення.

– Жителям багатоквартирних будинків необхідно зрозуміти, що мова йде не про заміну електричної проводки у їх квартирах. Голови ОСББ мають провести збори і чітко розповісти всім жителям, які роботи треба провести, скільки на то треба витратити кошти. Особливо це стосується великих будинків, де суми за ремонт сягатимуть до 400 тисяч гривень. Щоб потім не було непорозумінь, – розповідає він.

Це непосильна сума для нас

Суми за нове обладнання та роботу однієї щитової може сягати від 40 тисяч гривень. Сьогодні у деяких будинках встановлені по чотири-п’ять електрощитових. А враховуючи, що більшість будинків вже старі, то щитові потребують заміни. Натомість не всі ОСББ можуть віддати одразу велику суму, адже крім електричного обладнання, є купа інших питань для вирішення.

– Нам треба збільшити потужність і замінити силові кабелі. Та ви розумієте, що то треба проводити розрахунки, підготувати документацію, а це нереально за короткий термін. Інше питання – де взяти ті 50% для співфінансування? Ремонт двох щитових з урахуванням заміни 100 А запобіжників на автомати обійдеться у 120 тисяч гривень. Тобто ми повинні віддати з бюджету 60 тисяч гривень, але де їх взяти? Якби у нашій міській раді був револьверний фонд, де ми могли брати кошти на виконання робіт і протягом року їх повертати, тоді було б добре. Інший варіант – збирати з людей, але ви розумієте, на вулиці війна і не на часі це, – каже голова ОСББ «Купчинського, 7» Володимир Виваль.

З думкою пана Володимира погоджується і голова ОСББ «Симоменка, 1 +» Оксана Романча. Зі слів жінки, співфінансування є обов’язковим пунктом, але суми непідйомні.

– Наш будинок введений в експлуатацію 30 років тому. Електрики регулярно перевіряють щитові, електричну проводку. Я почула про програму, викликала спеціалістів, вони перевірили чотири щитові, де треба все попідтягували. Але заявку на співфінансування ми не будемо подавати, бо у нашому ОСББ немає коштів. Ми тільки як вісім місяців створили ОСББ, почали збирати кошти, тому поки немає з чого виплачувати ті 50%, – каже пані Оксана.

У тому, що орган місцевого самоврядування просить голів ОСББ вже зараз підтверджувати платоспроможність, Сергій Лупак не бачить нічого поганого, адже бувають різні випадки.

– Обов’язково голова ОСББ має надати гарантійний лист, яким підтверджує свою гарантію у сплаті 50% від загальної суми. Щоб не було такого: ми використаємо міські кошти, а ОСББ ні гривні не заплатить. Наприклад, на ремонт електрощитових у будинку за адресою: вулиця Тарнавського, 4 треба витратити 400 тисяч гривень. То вони так розділили – 200 тисяч гривень дає орган місцевого самоврядування, 100 тисяч гривень – ОСББ, а інші 100 тисяч гривень мешканці будуть дозбирають самостійно. Тож, кожен будинок має сам вирішувати, яким чином там зберуть ті кошти. Але я вже отримував скарги від жильців, що вони не згодні платити додатково по 1500 гривень, – додає пан Сергій.

Також голови ОСББ обурюються, міська рада просить повністю надати пакет документів, провести огляд кожної щитової, але ж того часу, що вони виділили – недостатньо. Тож, просять про продовження прийому заявок хоча б на кілька днів.

Які документи потрібні?

Аби стати учасником співфінансування та провести ремонт електрощитових, голови ОСББ чи ЖЕК мають виконати алгоритм дій. Ось вам покрокова інструкція.

Крок 1: Голови ОСББ чи ЖЕК мають викликати спеціалістів, які проведуть перевірку електричних щитових. Якщо обладнання потребує ремонту, то варто це зафіксувати.

Крок 2: Керівник ОСББ звертається до управління житлово-комунального господарства та інформує про наявні проблеми. Вони виїжджають спільно на місце, де встановлені електрощитові і фіксують це дефектним актом. Цей акт має бути підписаний з одного боку керівником ОСББ, а з іншого – представником комунального господарства. У дефектному акті має бути повністю прописана проблема: чи є дефекти у щитовій, чи в автоматах чи самій проводці.

Крок 3: Спеціалізована компанія робить розрахунок вартості, скільки треба витратити на проведення ремонтних робіт. І тоді чітко прописують суму, що мають сплатити органи місцевого самоврядування та ОСББ чи ЖЕК.

– Нам важливо, щоб перевірку щитових робили кваліфіковані електрики і чітко писали про всі дефекти. Бо звичайні мешканці будинку побачили, що є така можливість і давай подавати заявки. Що стосується документів, то обов’язково необхідно написати заяву, дефектний акт. Тоді береться рахунок на товари, що варто придбати та рахунок на роботу. Скільки всього може обійтися ця заміна. Проводиться розрахунок, – каже Сергій Лупак.

Станом на п’яте жовтня міська рада отримала лише чотири звернення від голів ОСББ, де є не лише звернення, а й дефектний акт. Увага! Заявки приймаються до 10 жовтня включно.