15.03.2024 11:29

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Як подолати складнощі пов’язані з переїздом в іншу країну

15.03.2024

Технічний Адміністратор

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Переїзд – життєво важлива подія. Людині він приносить як позитивні, так і негативні відтінки. Вплив переїзду в на інше місце проживання відрізняється в залежності від особистих характеристик особистості.

Зміни, котрі несе за собою переїзд

Людина, що подорожує відчуває різні емоції та зміни:

  • відчуття втрати, ностальгії та самотності в результаті полишення звичного середовища, розлуки з родиною та друзями;
  • невизначеність у майбутньому: нове місце проживання, робота чи заклад для навчання приносять почуття невпевненості та тривоги;
  • витрати, пов’язані з орендою, купівлею нового житла, перевезенням речей та іншими витратами, призводять до фінансового стресу. Часто людина чує у своїй голові «грай в VIP Casino, щоб покращити моральний та фінансовий стан». Проте до азартних ігор варто звертатися, перебуваючи в спокої. Грати варто відповідально;
  • організаційні труднощі: планування переїзду, пакування, перевезення та розкладання речей може виявитися складним і спровокувати стрес у результаті необхідності розв’язання багатьох проблем одночасно;
  • почуття дискомфорту у новому середовищі існування, як результат втрати звичного середовища існування;
  • втрата місця роботи чи проблеми, пов’язані з здоров’ям у результаті вимушеного переїзду часто сприймається як невдача.

Важливо знати, стрес – нормальна реакція на зміни. У кожної людини він проявляється з різною інтенсивністю. Підтримка рідних, друзів та спеціалістів (психотерапевт чи психолог) в цей момент досить важлива для адаптації до нових умов.

Психологічна підготовка

Щоб підготуватися до поїздки та зменшити кількість стресових ситуацій, варто дотримуватися порад психологів:

  • Розуміння очікувань: сформулюйте нові цілі, розмовляйте про них. Допоможе сконцентруватися на позитивних моментах і зберегти мотивацію;
  • створення детального плану переїзду та розкладу дня: розподіліть основне завдання на невеликі етапи, щоб уникнути перевантаження. Допоможе контролювати себе у різних непередбачених ситуаціях і знизити стрес;
  • розмови з близькими: діліться емоціями та почуттями. Приймайте підтримку від родини, друзів та партнера. Це допоможе подолати сильні негативні емоції;
  • терплячість до себе: адаптація до нового квартири та роботи може зайняти певний час. Дуже важливо дати можливість собі поступово освоїтись та створити нове оточення;
  • звернення до фахівців: у разі сильного стресу, тривоги або емоційних труднощів, розгляньте можливість записатися до психолога. Спеціаліст надасть інструменти для подолання емоційних викликів.

Перебуваючи в іншій країні, важливо мати підтримку. Варто:

  • Ділитися з близькими власними відчуттями,
  • створити певні ритуали;
  • дотримуватися розпорядку дня;
  • займайтеся фізичною активністю;
  • дотримуватися здорового харчування;
  • відпочивати.

Якщо пригнічений стан триває довго (понад 2 міс.) і полегшення не відбувається, обов’язково звертайтесь до спеціалістів.

Теги: переїхав

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