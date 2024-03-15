Як подолати складнощі пов’язані з переїздом в іншу країну

Переїзд – життєво важлива подія. Людині він приносить як позитивні, так і негативні відтінки. Вплив переїзду в на інше місце проживання відрізняється в залежності від особистих характеристик особистості.

Зміни, котрі несе за собою переїзд

Людина, що подорожує відчуває різні емоції та зміни:

відчуття втрати, ностальгії та самотності в результаті полишення звичного середовища, розлуки з родиною та друзями;

невизначеність у майбутньому: нове місце проживання, робота чи заклад для навчання приносять почуття невпевненості та тривоги;

витрати, пов’язані з орендою, купівлею нового житла, перевезенням речей та іншими витратами, призводять до фінансового стресу. Часто людина чує у своїй голові «грай в VIP Casino, щоб покращити моральний та фінансовий стан». Проте до азартних ігор варто звертатися, перебуваючи в спокої. Грати варто відповідально;

організаційні труднощі: планування переїзду, пакування, перевезення та розкладання речей може виявитися складним і спровокувати стрес у результаті необхідності розв’язання багатьох проблем одночасно;

почуття дискомфорту у новому середовищі існування, як результат втрати звичного середовища існування;

втрата місця роботи чи проблеми, пов’язані з здоров’ям у результаті вимушеного переїзду часто сприймається як невдача.

Важливо знати, стрес – нормальна реакція на зміни. У кожної людини він проявляється з різною інтенсивністю. Підтримка рідних, друзів та спеціалістів (психотерапевт чи психолог) в цей момент досить важлива для адаптації до нових умов.

Психологічна підготовка

Щоб підготуватися до поїздки та зменшити кількість стресових ситуацій, варто дотримуватися порад психологів:

Розуміння очікувань: сформулюйте нові цілі, розмовляйте про них. Допоможе сконцентруватися на позитивних моментах і зберегти мотивацію;

створення детального плану переїзду та розкладу дня: розподіліть основне завдання на невеликі етапи, щоб уникнути перевантаження. Допоможе контролювати себе у різних непередбачених ситуаціях і знизити стрес;

розмови з близькими: діліться емоціями та почуттями. Приймайте підтримку від родини, друзів та партнера. Це допоможе подолати сильні негативні емоції;

терплячість до себе: адаптація до нового квартири та роботи може зайняти певний час. Дуже важливо дати можливість собі поступово освоїтись та створити нове оточення;

звернення до фахівців: у разі сильного стресу, тривоги або емоційних труднощів, розгляньте можливість записатися до психолога. Спеціаліст надасть інструменти для подолання емоційних викликів.

Перебуваючи в іншій країні, важливо мати підтримку. Варто:

Ділитися з близькими власними відчуттями,

створити певні ритуали;

дотримуватися розпорядку дня;

займайтеся фізичною активністю;

дотримуватися здорового харчування;

відпочивати.

Якщо пригнічений стан триває довго (понад 2 міс.) і полегшення не відбувається, обов’язково звертайтесь до спеціалістів.