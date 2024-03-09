Як підготуватися до рідинної цитології

З метою ранньої діагностики передракових станів та раку шийки матки в гінекології проводять цитологічне дослідження мазка з піхви. Зразок із цервікального каналу допомагає побачити стан клітин слизової оболонки та своєчасно виявити патологічні зміни в ньому.

Особливості дослідження методом рідинної цитології

На відміну від звичайної, рідинна цитологія є більш інформативною. Зразок не висушують, а поміщають у консервувальну рідину, завдяки чому клітини залишаються у своєму природному стані до проведення дослідження. Важливо робити ПАП-тест у Києві в надійній лабораторії, щоб отримати точні результати.

До переваг рідинної цитології відносять:

можливість отримання точної відповіді вже з першого зразка;

максимальне збереження якісних матеріалів, придатних для дослідження (на 43–81% менше незадовільних клітин, ніж у разі стандартного методу);

автоматизована методика SurePath BD, що дозволяє видалити зі зразка домішки слизу та крові, які можуть негативно вплинути на результати дослідження;

висока точність — завдяки збереженню всіх клітин, взятих для дослідження;

одномоментний збір забезпечує проведення відразу декількох тестів.

Проводити ПАП-тест рекомендують усім жінкам у віці від 21 до 65 років один раз на рік. Особливо відповідально до дослідження мусять ставитися пацієнтки, які мають генетичну схильність до раку шийки матки або переривали вагітності в минулому.

Своєчасне виявлення відхилень цитології від норми допомагає діагностувати онкологію на ранніх термінах, коли її лікування потребує мінімум часу та зусиль.

Етапи підготовки до рідинної цитології

Щоб отримати чіткі результати рідинної цитології, важливо дотримуватися рекомендацій лікаря стосовно підготовки до забору матеріалів. Процес нескладний, однак потребує відповідальності:

забір зразка краще проводити на 8–20-й день менструального циклу;

за дві доби до процедури потрібно відмовитися від статевих контактів і використання вагінальних засобів (свічок, спринцювання, кремів чи сперміцидних препаратів);

після гінекологічного огляду чи кольпоскопії має пройти не менш як 1 доба до забору цитологічних зразків;

після пологів має пройти не менше ніж 5–6 тижнів.

У деяких випадках проведення рідинної цитології є неможливим. Причиною можуть бути аномалії розвитку статевих органів, через що не виходить взяти зразок із піхви, чи повне закриття каналу шийки матки. Після видалення матки цитологічне дослідження також не проводять. Жінки старше 65 років можуть не проходити дослідження, якщо попередні давали негативні результати.