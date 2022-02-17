Чи повинні батьки утримувати свою повнолітню дитину, якщо вона є особою з інвалідністю та потребує стороннього догляду? З таким запитанням пані Марія звернулася до бюро правової допомоги, оскільки без підтримки чоловіка, який є батьком їхнього сина, опинилася в складній життєвій ситуації.

Жінка доглядає за своїм повнолітнім сином, який є особою з інвалідністю та повністю його утримує. Хлопець постійно потребує лікування та реабілітації, але коштів у сім’ї не завжди вистачає навіть на ліки та одяг. Батько дитини є працездатним, але жодної фінансової підтримки на лікування сина не надає. Оскільки жінка цілодобово доглядає за сином, вона не має можливості працевлаштуватися. Ця ситуація змусила пані Марію звернутися за безоплатною правовою допомогою – щоб стягнути з батька аліменти на утримання дитини через суд.

Представляти інтереси пані Марії в суді Чортківський центр уповноважив адвоката Галину Манорик.

Адвокат зустрілася з клієнткою, ознайомилася із матеріалами справи та підготувала позов до суду про стягнення аліментів на утримання повнолітньої непрацездатної особи.

Згідно із Сімейним кодексом України, батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дітей, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть надати таку матеріальну допомогу.

«Хоч особа є повнолітньою, проте через наявність інвалідності другої групи з дитинства батьки зобов’язані її утримувати. У цій справі є усі підстави для звернення до суду: батько є працездатною особою, інших осіб в нього на утриманні немає, у власності є земельний пай та він має можливість оплачувати аліменти на утримання свого непрацездатного сина», – зазначила адвокат.

Розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина суд визначає у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів.

При визначенні розміру аліментів суд враховує: стан здоров’я та матеріальне становище дитини; стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші обставини, що мають істотне значення.

Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову, а в разі подання заяви про видачу судового наказу – із дня подання такої заяви.

Чортківський районний суд ухвалив рішення стягувати з батька аліменти на повнолітнього непрацездатного сина, який є особою з інвалідністю, в розмірі ¼ частини його заробітку (доходу), але не менше 50% прожиткового мінімуму для осіб відповідного віку щомісячно.