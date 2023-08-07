Вирішив переплисти став: у Тернополі рятували іноземця

У Тернополі заледве не втопився іноземець.

Чоловік вирішив переплести тернопільський став. Долаючи дистанцію від «Циганки» до «Дальнього пляжу» – зник під водою.

Надзвичайники кинулися рятувати відчайдуха. На катері «Марс-700» обстежили водне плесо та виявили бідолаху на відстані близько 40 метрів від «дальнього пляжу». Був знесилений, але при свідомості, зазначають рятувальники. Самостійно дістатися берега не міг. Допомога підоспіла вчасно.

Врятований іноземець від медичної допомоги він відмовився.