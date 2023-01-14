Військовий з Великобританії, котрий лікується у Тернополі після поранення, вивчає українську мову

Військовий з Великобританії Пол Огілві, який проходить реабілітацію в Тернополі, вивчає українську мову, щоб краще виконувати бойові завдання.

Чоловік воює з березня, у вересні отримав поранення. Після лікування планує повернутися на фронт, повідомляє Суспільне.

Пол Огілві розповів Суспільному, що приїхав захищати Україну 18 березня. У вересні він отримав поранення. Тепер лікується у тернопільській лікарні.

“Я вивчаю українську, бо збираюся повернутися до свого підрозділу. Мій підрозділ зазнавав втрат. Зараз там вже не так багато людей, які розмовляють англійською. Тому я повинен розмовляти українською зі своїми побратимами. Так я буду більш ефективний у виконанні бойових завдань”.

Пол каже, почав вивчати алфавіт самостійно 10 років тому. Також він користується трьома мобільними додатками для вивчення української.

“Є додаток для вивчення алфавіту, а є для вивчення слів”.

З Полом безкоштовно займається Віра Грабчук. Дівчина розмовляє двома мовами. Вона розповіла, що рік практикувала англійську в Америці, а українська – її рідна мова.

“Він вже знає і алфавіт, вміє рахувати. Мені дуже приємно, що є якась база. Я думаю, що дуже скоро ми будемо говорити цілими реченнями. Я буду навчати його відмінків. Думаю, що програму складу найближчим часом. Хочу запитати в нього, які конкретно фрази будуть йому потрібні при виконанні бойових завдань, аби він собі їх завчив. Бо можливо в нас не буде часу ґрунтовно вивчити мову, але ми вивчимо найважливіше”, – говорить перекладачка.

Організувати уроки української мови Полу допоміг волонтер Ярослав Колодій. Він виклав відео у Фейсбуці, у якому розповів про бажання Пола вивчити українську.