25.03.2024 14:47

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

У Трибухівцях водій збив пішохода і поїхав далі

25.03.2024

Зоряна Деркач

74

Теми, Тернопільщина, Кримінал, Новини

Поширити:

У селі Трибухівці Чортківського району 22 березня близько 19:00 під колеса автомобіля потрапив місцевий житель. 36-річний чоловік знаходився на проїжджій частині дороги і йшов у попутному напрямку.

Після наїзду кермувальник авто не зупинився, а поїхав далі. Проте уже за кілька годин особу втікача встановили оперативники Бучацького відділення поліції. Це – житель сусіднього села. Чоловік каже, що зачепив перехожого правим боком автівки, але не помітив цього та поїхав далі. Потерпілому надали меддопомогу. Триває слідство.

Автотроща на Тернопільщині: повідомляють про постраждалих

Теги: Трибухівці, ДТП

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах