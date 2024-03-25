У Трибухівцях водій збив пішохода і поїхав далі

У селі Трибухівці Чортківського району 22 березня близько 19:00 під колеса автомобіля потрапив місцевий житель. 36-річний чоловік знаходився на проїжджій частині дороги і йшов у попутному напрямку.

Після наїзду кермувальник авто не зупинився, а поїхав далі. Проте уже за кілька годин особу втікача встановили оперативники Бучацького відділення поліції. Це – житель сусіднього села. Чоловік каже, що зачепив перехожого правим боком автівки, але не помітив цього та поїхав далі. Потерпілому надали меддопомогу. Триває слідство.