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У «Медоборах» на Тернопільщині росте загадкова «сороконіжка» – релікт третинного періоду

17.06.2023

Іванна Коваленко

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Новини, Події

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Дивна, загадкова рослина є у тернопільських «Медоборах» – релікт третинного періоду.

Її назва – листовик сколопендровий, костянець сколопендровий, аспленій сколопендровий, турій, язик звичайний (Asplenium scolopendrium, синонім Phyllitis scolopendrium). Це – багаторічна папороть родини аспленієві, рідкісна для нашого регіону.

Рослина висотою 30-80 см, має коротке вкрите лусками на верхівці кореневище. Листя темно-зелене, шкірясте, голе, цілісне, що є унікальним серед папоротей. На нижній поверхні листків вздовж бічних жилок розташовуються паралельно один до одного соруси вкриті двома покривальцями. Їхнє розміщення нагадує ноги багатоніжки, звідки походить видова назва рослини scolopendrium – з латини означає «сороконіжка».

Як розповіли у природному заповіднику «Медобори», у Європі аспленій сколопендровий поширений від Південно-Східної Швеції до Середземномор’я. Також зростає в Азії, північній частині Північної Америки.

В Україні зустрічається в Передкарпатті та Карпатах, зокрема на Чорногорі, Бескидах, Красні, Свидовці, Вулканічних Карпатах, у Криму, на Подільській височині і зрідка на східних відрогах Придніпровської височини (околиці міста Біла Церква Київської області).

Рослина дуже чутлива до змін у середовищі зростання, наприклад, на збільшення рівня освітленості внаслідок вирубування лісу. Всюди – це дуже рідкісний вид.

У природному заповіднику «Медобори» відомо одне місце зростання листовика сколопендрового на кам’яних розсипах та відслоненнях вапняків.

Довідка

Третинний період – назва інтервалу геологічної історії Землі, що охоплює проміжок часу від вимирання динозаврів (приблизно 65 млн років тому) до початку останнього льодовикового періоду (близько 1,8 млн років тому).

Фото Галини Баранчук.

Джерело: Наш День

Теги: заповідник "Медобори", листовик сколопендровий

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