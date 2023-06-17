У «Медоборах» на Тернопільщині росте загадкова «сороконіжка» – релікт третинного періоду

Дивна, загадкова рослина є у тернопільських «Медоборах» – релікт третинного періоду.

Її назва – листовик сколопендровий, костянець сколопендровий, аспленій сколопендровий, турій, язик звичайний (Asplenium scolopendrium, синонім Phyllitis scolopendrium). Це – багаторічна папороть родини аспленієві, рідкісна для нашого регіону.

Рослина висотою 30-80 см, має коротке вкрите лусками на верхівці кореневище. Листя темно-зелене, шкірясте, голе, цілісне, що є унікальним серед папоротей. На нижній поверхні листків вздовж бічних жилок розташовуються паралельно один до одного соруси вкриті двома покривальцями. Їхнє розміщення нагадує ноги багатоніжки, звідки походить видова назва рослини scolopendrium – з латини означає «сороконіжка».

Як розповіли у природному заповіднику «Медобори», у Європі аспленій сколопендровий поширений від Південно-Східної Швеції до Середземномор’я. Також зростає в Азії, північній частині Північної Америки.

В Україні зустрічається в Передкарпатті та Карпатах, зокрема на Чорногорі, Бескидах, Красні, Свидовці, Вулканічних Карпатах, у Криму, на Подільській височині і зрідка на східних відрогах Придніпровської височини (околиці міста Біла Церква Київської області).

Рослина дуже чутлива до змін у середовищі зростання, наприклад, на збільшення рівня освітленості внаслідок вирубування лісу. Всюди – це дуже рідкісний вид.

У природному заповіднику «Медобори» відомо одне місце зростання листовика сколопендрового на кам’яних розсипах та відслоненнях вапняків.

Довідка

Третинний період – назва інтервалу геологічної історії Землі, що охоплює проміжок часу від вимирання динозаврів (приблизно 65 млн років тому) до початку останнього льодовикового періоду (близько 1,8 млн років тому).

Фото Галини Баранчук.