На Тернопільщині патрульні виявили авто, яке перебуває у розшуку

На Тернопільщині вчора, 26 січня, близько 14-ї години, під час патрулювання, за порушення ПДР інспектори зупинили автомобіль Volkswagen.

Спілкуючись з водієм та перевіряючи документи згідно з базою даних, поліцейські з’ясували, що власник автомобіля заборгував державній виконавчій службі понад 160 тисяч гривень, а тому транспортний засіб оголошено в розшук.

Патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали, евакуювали автомобіль на арештмайданчик та викликали на місце працівників державної виконавчої служби.

Як з’ясувалося пізніше, водій придбав автомобіль у власника, який і виявився боржником. А через те, що право власності на транспортний засіб чоловік не зареєстрував у встановленому законом порядку, він не знав, що придбане авто оголошено в розшук.