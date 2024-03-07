Пограбували у Тернополі чоловіків, які їхали за кордон за автомобілями для ЗСУ

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом особам у закінченому замаху на відкрите викрадення чужого майна (грабіж) з погрозою застосування насильства, та у відкритому викраденні чужого майна, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 КК України, ч. 4 ст. 186 КК України).

За даними слідства 2 жителів Тернопільщини, що збирались купувати авто для ЗСУ, зацікавились оголошенням у Телеграм-каналі про офіційне виготовлення документів для безперешкодного перетину кордону. З ними зв’язалися автори оголошення й запевнили, що допоможуть у перевезенні їх через кордон, основна умова перетину кордону – наявність готівки й закордонних паспортів.

В обумовленому місці при виїзді обласного центру транспортний засіб жителів Тернопільщини заблокували невідомі з вимогою віддати їм 10 000 доларів США, погрожуючи застосуванням насильства. Потерпілим вдалося вибігти з автівки та втекти, причому нападник зірвав наплічник з плеча одного з них, а їхні інші особисті речі, які знаходилися в багажнику, грабіжники забрали. Правоохоронці встановили двох осіб, причетних до злочину. Нападники – уродженці Дніпра та Чернігівської області, які відбули покарання за вбивство, розбої та викрадення автомобілів й наркозлочини.

Під час обшуків у нападників виявили та вилучили крадені речі, а також набої до зброї. Їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без можливості внести заставу.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП, за оперативного супроводу співробітників управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області.