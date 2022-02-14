9 лютого під час контрольного поєдинку тернопільська «Нива» поступилася одному із лідерів групи А другої ліги – черкаському «ЛНЗ».

Вже на першій хвилині матчу тернополяни мали шанс вийти вперед. Андрій Різник запресингував суперника на чужій половині поля, але не зумів влучити у площу воріт.

У відповідь «ЛНЗ» вистрілив двома поспіль взяттями воріт. Автором дубля став Новіков. Спершу він реалізував вихід сам-на-сам з Жупанським. А в другому випадку вже розстріляв порожні ворота «Ниви».

На початку другого тайму тернополяни пропустили і втретє. Після флангової подачі один із потенційних новачків черкащан ударом головою вразив ворота Механіва. У відповідь забивати могли Богдан Козак (його дальній удар з труднощами парирував голкіпер) та Олександр Кобеля, який пробивав головою після кутового удару.

До речі, минулоріч тернопільські футболісти на зборах також поступилася черкащанам.

«ЛНЗ» – «Нива» – 3:0 (2:0).

Голи: Новіков (4, 9), гравець на перегляді (55).

«Нива» (1 тайм): Жупанський, Хруставка, Демчук, Зінь, Дворовенко, Малащук, Волохатий, Дедух, Різник, Проців, гравець на перегляді.

«Нива» (2 тайм): Механів, Вовченко, Стельмащук, два гравці на перегляді, Мороз, Козак, гравець на перегляді, Гатала, Бичек, Вольський. На заміну виходили: Кобеля, Лянскоронський.

12 лютого першу перемогу на зборах футболісти «Ниви» здобули над юнацькою командою «Львова».

Контрольна гра видалась багатою на голи і, що найприємніше, їх забивали лише тернополяни.

Рахунок доволі швидко було відкрито зусиллями Ігоря Гатали, який нав’язав боротьбу суперникам, відібрав м’яча і точно пробив у нижній кут воріт «Львова». За декілька хвилин перевагу «Ниви» подвоїв нападник на перегляді, який ударом з кута штрафної площі поцілив у дальній від воротаря кут.

У першому таймі у тернополян також відзначився центральний захисник, який перебуває на перегляді, він вразив ворота суперника ударом головою після подачі Семена Вовченка.

У другому таймі тренер «Ниви» Андрій Купцов вдався до чималої ротації у складі. Але на перебіг подій на полі це жодним чином не вплинуло. Остаточний рахунок у грі встановили точні удари Олександра Кобелі та Даніїла Вольського.

ПФК «Львів U-19» – «Нива» – 0:5 (0:3).

Голи: Гатала, гравець на перегляді, гравець на перегляді, Кобеля, Вольський.

«Нива»: Механів, гравець на перегляді, Демчук, гравець на перегляді, Вовченко, Дедух, Волохатий, гравець на перегляді, гравець на перегляді, Проців, Гатала.

На заміну виходили: Жупанський, Малащук, гравець на перегляді, Мороз, Зінь, Різник. Кобеля, Хруставка, Вольський, Стельмащук, Пінчук.

Наступний контрольний поєдинок тернополяни проведуть вже сьогодні, 16 лютого. У Івано-Франківську жовто-зелені протистоятимуть місцевому «Прикарпаттю».