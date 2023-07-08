Пам’ятки Тернопільщини можна буде відвідати віртуально

Замки та костели Тернопільщини можна буде побачити у форматі відео 360 градусів. Над цим вже працюють фахівці обласного центру охорони та наукових досліджень пам`яток культурної спадщини.

Проєкт “Віртуальні 3D тури унікальними оборонними пам`ятками області” планують завершити до кінця цього року.

«Крім української мови, тури будуть озвучені польською та англійською. Після завершення проєкту у жовтні 3-D їх можна буде вільно переглянути на ютуб-каналі Центру. Відповідні посилання будуть розміщені на Інтернет-ресурсах державних органів влади», – розповіла директорка Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Марина Ягодинська.

Під час проєкту планують створити 20 віртуальних турів у форматі відео 360⁰ маловідомими пам’ятками оборонного типу. Це дозволить отримати онлайн-доступ до визначних пам’яток. Така ініціатива в Україні з`явиться вперше.