08.07.2023 23:30

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Пам’ятки Тернопільщини можна буде відвідати віртуально

08.07.2023

Коваль Інна

92

Тернопільщина, Новини

Поширити:

Замки та костели Тернопільщини можна буде побачити у форматі відео 360 градусів. Над цим вже працюють фахівці обласного центру охорони та наукових досліджень пам`яток культурної спадщини.

Проєкт “Віртуальні 3D тури унікальними оборонними пам`ятками області” планують завершити до кінця цього року.

«Крім української мови, тури будуть озвучені польською та англійською. Після завершення проєкту у жовтні 3-D їх можна буде вільно переглянути на ютуб-каналі Центру. Відповідні посилання будуть розміщені на Інтернет-ресурсах державних органів влади», – розповіла директорка Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Марина Ягодинська.

Під час проєкту планують створити 20 віртуальних турів у форматі відео 360⁰ маловідомими пам’ятками оборонного типу. Це дозволить отримати онлайн-доступ до визначних пам’яток. Така ініціатива в Україні з`явиться вперше.

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопілля, архітектурні пам'ятки

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах