Технології на варті безпеки: Тернопіль забезпечив ЗСУ 50 дронами Т8-01

Уявіть собі невеликий літаючий пристрій, здатний бачити в темряві та долати відстані зі швидкістю спортивного автомобіля. Тепер помножте це на 50. Саме стільки інноваційних дронів Т8-01 отримали українські захисники завдяки ініціативі “Тернопіль для ЗСУ”. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Ці безпілотники — не просто техніка, це захист для наших воїнів”, — зазначив Надал. Кожен Т8-01 оснащений тепловізійною камерою, що робить його незамінним для нічних операцій. Швидкість до 160 км/год та вантажопідйомність 2,5 кг відкривають широкі можливості для застосування.

Тернопільська громада активно підтримує цю ініціативу. Від працівників сільського господарства до міських підприємців — усі розуміють важливість такої допомоги. “Наші люди знають: сьогоднішні інвестиції в безпеку — це завтрашній мирний день”, — підкреслив міський голова.

Цікаво, що корпус Т8-01 виготовлений з надміцного карбону. “Це як дати нашим ‘очам у небі’ надійний захист”, — пояснює один з інженерів проєкту.

Тернопільська міська рада системно допомагає захисникам. “Ми не зупиняємося на досягнутому. Кожна така передача — це нові можливості для наших воїнів”, — наголосив Сергій Надал.

Для жителів Тернопільщини, які в більшості працюють у сільському господарстві, така підтримка армії — справа честі. “Як ми дбаємо про наші поля, так само маємо дбати про тих, хто захищає нашу землю”, — зауважив місцевий фермер.

Довідка

Хронологія підтримки ЗСУ від Тернопільської міської ради:

– 16.09.2023: 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro для 42-ї окремої механізованої бригади

– 13.09.2023: 10 DJI Mavic 3 Pro для військової частини

– 05.09.2023: 40 FPV-дронів для спецпідрозділу поліції

– 04.09.2023: 162 квадрокоптери різних типів для військових та поліції

– 24.08.2023: Системи РЕБ, дрони, літня форма та продукти на передову

– 21.08.2023: 40 FPV-дронів для “тернопільського” бойового батальйону

– 19.08.2023: 30 FPV-дронів на передову