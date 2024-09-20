11 загиблих Героїв з Тернопільщини відзначили орденами «За мужність» та «Полеглого воїна»

У Тернополі 11 військовослужбовців посмертно відзначили орденами «За мужність» ІІІ ступеня та орденом «Полеглого воїна».

Державні відзнаки родинам загиблих захисників вручив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

“Сьогодні ми вшановуємо тих, чий героїзм і відвага стали символами нашої боротьби. В очах рідних захисників ми бачимо не лише смуток, а й гордість за кожного з них. Герої взяли до рук зброю, щоб ми жили під мирним небом, у вільній країні. Тож їх подвиг буде назавжди збережений у наших серцях. Кожен із них, віддавши своє життя за Україну, залишив незгасимий слід у нашій пам’яті”,— зазначив В’ячеслав Негода.

Вічна пам’ять та слава Героям!