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На війні Тернопільщина втратила ще одного Героя

20.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Тернопільщину знову сколихнула трагічна звістка з фронту, загинув військовослужбовець Збройних Сил України, житель села Бедриківці Заліщицької громади Струбіцький Ігор Юліанович.

“Його відданість нашій країні і сміливість назавжди залишаться у пам’яті громади та всіх, хто знав його особисто. Він віддав своє життя за нашу свободу, за те, щоб Україна жила і перемогла. Нехай Господь прийме його душу, а сім’ї дасть сили пережити цю важку втрату”, – йдеться у повідомленні міської ради.

Чин похорону відбудеться 23 вересня о 10:00 годині у с. Степове, Кіровоградська область.

Вічна пам’ять Герою!

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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