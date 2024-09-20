На війні Тернопільщина втратила ще одного Героя

Тернопільщину знову сколихнула трагічна звістка з фронту, загинув військовослужбовець Збройних Сил України, житель села Бедриківці Заліщицької громади Струбіцький Ігор Юліанович.

“Його відданість нашій країні і сміливість назавжди залишаться у пам’яті громади та всіх, хто знав його особисто. Він віддав своє життя за нашу свободу, за те, щоб Україна жила і перемогла. Нехай Господь прийме його душу, а сім’ї дасть сили пережити цю важку втрату”, – йдеться у повідомленні міської ради.

Чин похорону відбудеться 23 вересня о 10:00 годині у с. Степове, Кіровоградська область.

Вічна пам’ять Герою!