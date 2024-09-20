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У Тернополі рятувальники допомогли пенсіонерці, яка не могла вийти з дому

20.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У Тернополі рятувальники прийшли на допомогу пенсіонерці, яка стала заручницею власної квартири.

Надзвичайники здійснили відкривання дверей квартири на вулиці Протасевича. Як повідомили у ДСНС, власниця помешкання, 77-річна жінка, впродовж кількох днів не виходила на зв’язок. Рятувальники, котрі прибули на виклик і потрапили до квартири, виявили тернополянку, що лежала на підлозі. Вона перебувала при свідомості.

Оскільки жінка потребувала медичної допомоги, вогнеборці транспортували потерпілу до карети екстреної медичної допомоги для госпіталізації.

Теги: Тернопіль, пенсіонерка, ГУ ДСНС України у Тернопільській області

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