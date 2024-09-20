У Тернополі рятувальники допомогли пенсіонерці, яка не могла вийти з дому

У Тернополі рятувальники прийшли на допомогу пенсіонерці, яка стала заручницею власної квартири.

Надзвичайники здійснили відкривання дверей квартири на вулиці Протасевича. Як повідомили у ДСНС, власниця помешкання, 77-річна жінка, впродовж кількох днів не виходила на зв’язок. Рятувальники, котрі прибули на виклик і потрапили до квартири, виявили тернополянку, що лежала на підлозі. Вона перебувала при свідомості.

Оскільки жінка потребувала медичної допомоги, вогнеборці транспортували потерпілу до карети екстреної медичної допомоги для госпіталізації.