У Тернополі хочуть перейменувати одну із вулиць на честь полеглого Героя

У Тернополі пропонують перейменувати одну із вулиць на честь Героя України Сергія Короля.

Відповідне звернення надійшло до Тернопільської міської ради від командування військових частин А7170, А7033 та родичів загиблого Героя України. У зв’язку з цим на сервісі «е -Тернопіль. Портал мешканця» створили опитування щодо перейменування вулиці Бережанська.

“Сергій Король – капітан 105-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, житель Тернополя, Герой України, який віддав своє життя за державний суверенітет та територіальну цілісність України, – повідомили у міській раді. – Опитування триватиме до 17 листопада, і всі охочі можуть висловити свою думку онлайн через розділ «Е-демократія» на порталі. Пройти опитування можуть також користувачі мобільного застосунку «е-Тернопіль». Для цього необхідно оновити застосунок”, – повідомили у міській раді.

Додаток «е-Тернопіль», як зазначають у міській раді, дозволяє не лише брати участь в опитуваннях, а й замовляти міські послуги онлайн, подавати звернення та запити, що значно спрощує взаємодію з органами місцевої влади.