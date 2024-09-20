У Тернополі демонтували незаконі рекламні вивіски

Працівники муніципальної поліції продовжують звільняти Тернопіль від нелегальної реклами.

20 вересня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажу, спільно з управлінням муніципальної інспекції демонтовано три рекламних конструкції (власники невідомі), які розміщені на елементах вуличного обладнання на вул. Андрея Шептицького.

Демонтаж провели на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 15.05.2024 року №791 «Про демонтаж рекламних засобів», інформують у міськраді.

Демонтовані рекламні конструкції розміщено на території, яка знаходиться під охороною на вул. Євгена Коновальця, 8. Для повернення конструкцій власникам необхідно звернутися в ПП «Східний Масив» за адресою просп. Степана Бандери, 94, з питання відшкодування коштів, витрачених на демонтажні роботи.

Робота по виконанню рішення виконавчого комітету продовжується.