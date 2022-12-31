У Тернополі на Дружбі згорів Mercedes (фото)

Про пожежу в Тернополі на вулиці Лучаківського, яка трапилась під ранок, у редакцію «20 хвилин» повідомила читачка. Вона розповіла, що горів автомобіль.
На Лучаківського бахнула, а далі загорілась машина, – написала вона о 4:42.
На місце події відразу викликали рятувальників. Однак, трапився казус.
За словами очевидиці події, як тільки почали гасити авто, тріс гідравлічний шланг. Одного з рятувальників відкинуло від напору води.
Ми дізналися деталі події у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.
Дійсно, о 3:56 в Тернополі по вулиці Лучаківського виникла пожежа автомобіля Mercedes-Benz. Ірина Крупа, помічниця начальника Головного управління ДСНС у Тернопільській області з питань зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю, розповідає, що пожежа знищила автомобіль на площі 3 метри квадратних та пошкодила ще три легкових автівки.
Під час пожежі був пошкоджений один із рукавів, і можливо у пересічного громадянина це і викликало ефектні враження. Проте, вибуху автомобіля не було, був спалах пального з бензобаку, – додає Ірина Крупа.
Дехто із читачів після того, як ми опублікували наш матеріал, поцікавився, чим гасили автомобіль, котрий загорівся. Помічниця начальника Головного управління ДСНС у Тернопільській області з питань зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю пояснила, що керівник гасіння пожежі самостійно приймає рішення щодо подачі вогнегасних речовин. Рятувальники мають алгоритми дій у таких випадках. Є нюанси щодо знеструмлення авто, визначення безпечних напрямків тощо.
Пожежу успішно ліквідував черговий караул 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного управління. Зауважень до підрозділів немає. Врятували три легкових автомобілі. Наразі причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються, – каже Ірина Крупа.