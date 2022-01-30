«УДАР Віталія Кличка» активно розбудовує партійні осередки в Тернопільській області.

Так, 20 січня розпочала діяльність Кременецька районна організація політичної партії «УДАР Віталія Кличка». Під час конференції УДАРівці обрали голову, заступника, ревізійну комісію та сформували раду організації.

Голова Тернопільської обласної організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка» Микола Люшняк каже, до команди «УДАРу» на Кременеччині увійшли активні та чесні люди, які перевірені часом.

– Ми розпочинаємо партійну діяльність на теренах Кременеччини – тернопільської Волині. Це – край працьовитих, добродушних та чесних людей. Наша політична сила розбудовує свою мережу не за лічені місяці до виборів, а це свідчить про те, що наміри «УДАРу» є ґрунтовними – працювати і перемагати. Закликаю усіх до плідної праці. Пам’ятайте, що на кожному з нас лежить велика відповідальність, – зазначив Микола Люшняк.

Так, головою Кременецької районної організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка» обрано Володимира Плетюка, за плечима якого – 25-річний досвід роботи в органах місцевого самоврядування, зокрема й на посаді голови громади.

– Наш Кременецький район складається з восьми територіальних громад. Спільно ми створимо тут потужну команду, яка готова не обіцяти, а працювати. Переконаний, що багаторічний досвід роботи в органах місцевого самоврядування допоможе нам зробити для Кременецького району чимало. Я не беруся давати захмарні обіцянки, але запевню, що робитиму усе, на що вистачить мудрості, ресурсів та повноважень. Дякую за довіру! – наголосив Володимир Плетюк.

Заступником Кременецької районної організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка» став Андрій Левчук – директор Кременецького краєзнавчого музею, який 4 роки працював на посаді першого заступника міського голови Кременця.

– Наш край сповнений мальовничих куточків, унікальних традицій та, що найважливіше, – щирих, активних й закоханих в свою Батьківщину людей. Вірю, що разом ми зробимо Кременеччину сильнішою, – підкреслив Андрій Левчук.

До ревізійної комісії Кременецької районної організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка» увійшли: Михайло Костинник, Юрій Мазурчук, Мар’ян Андріїшин.