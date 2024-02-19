На Тернопільщині впіймали ще одного корупціонера

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими обласної поліції викрили корупційну діяльність службової особи одного із комунальних лісогосподарських підприємств області.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовець вимагав від жителя Тернопільщини 90 тисяч гривень за відпуск 40 кубічних метрів деревини поза встановленим законодавством порядком та безперешкодний її вивіз з території лісового господарства.

16 лютого поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК під час одержання частини неправомірної вигоди – 18 800 гривень. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.