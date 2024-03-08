На Тернопільщині розпочали посівну

До чотирьох областей України, де, за даними Мінагрополітики, розпочато сівбу ярових, також доєдналася Тернопільська область, повідомив 1 березня Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України.

«Окремі агрогосподарства Тернопільської області розпочали з 28 лютого сівбу ярого ячменю, провівши перед цим заходи щодо закриття вологи, внесли аміачну воду. За сприятливих погодних умов перший «посівний блок» планують завершити через 10 днів, протягом яких мають посіяти ярий ячмінь, пшеницю та горох», – йдеться у повідомленні.

Отже, на полях краю кипить робота: аграрії області розпочали весняну посівну кампанію, роблячи все можливе, щоб забезпечити продовольчу безпеку України.

Сприятливі погодні умови дозволили господарствам розпочати підживлення озимих культур раніше, ніж зазвичай. Цей важливий агротехнічний прийом дасть можливість озимим культурам наростити вегетативну масу та закласти основу для майбутнього врожаю.

Станом на початок березня пшениця та ячмінь уже лягли в ґрунт на 200 гектарах орних земель, і з кожним днем ця площа буде лише збільшуватися.

Фахівці Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в області нагадують про правила підготовки насіння ярих культур, адже слід подбати про якісне насіння для отримання нового урожаю. Високоякісне насіння сільськогосподарських культур є важливим фактором сучасної інтенсивної технології, що забезпечує високий потенціал врожайності. Якісний насіннєвий матеріал дає змогу без додаткових енергетичних затрат (добрива, пестициди) забезпечити належний ріст рослин, знизити негативний вплив бур’янів, хвороб, шкідників і на цій основі підвищити врожайність культури, поліпшити екологічний стан поля.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 15 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» офіційно насіння і садивний матеріал вводяться в обіг лише після його сертифікації.

Основними показниками якості ярих зернових культур є чистота насіння – не нижче 98-99%, схожість – не менше 92%, вологість – не вище 14%.

Галина ВАНДЗЕЛЯК