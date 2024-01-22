На Тернопільщині почали реставрувати старовинний костел

На Тернопільщині у римо-католицькому костелі Пресвятої Трійці в Підгайцях розпочали перші підготовчі роботи з реставрації.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі міський голова Підгайців Ігор Мерена.

Повідомляється, що зараз завершують виготовляти проектну документацію. Вже почали розчищати територію. Наступний етап — перекриття основної частини даху.