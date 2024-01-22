На Тернопільщині почали реставрувати старовинний костел

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі міський голова Підгайців Ігор Мерена.
Повідомляється, що зараз завершують виготовляти проектну документацію. Вже почали розчищати територію. Наступний етап — перекриття основної частини даху.
“Римо-католицький костел упродовж багатьох століть свого існування пережив багато буремних подій і зазнав не одного руйнівного впливу. Колись величний та монументальний храм сьогодні руїною сумно височіє при в’їзді в наше місто. Докладаємо зусиль, щоб його врятувати”, — написав міський голова.