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На Тернопільщині почали реставрувати старовинний костел

22.01.2024

Ірина Нова

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Новини, Про це говорять, Тернопільщина

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На Тернопільщині у римо-католицькому костелі Пресвятої Трійці в Підгайцях розпочали перші підготовчі роботи з реставрації.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі міський голова Підгайців Ігор Мерена.

Повідомляється, що зараз завершують виготовляти проектну документацію. Вже почали розчищати територію. Наступний етап — перекриття основної частини даху.

“Римо-католицький костел упродовж багатьох століть свого існування пережив багато буремних подій і зазнав не одного руйнівного впливу. Колись величний та монументальний храм сьогодні руїною сумно височіє при в’їзді в наше місто. Докладаємо зусиль, щоб його врятувати”, — написав міський голова.

Теги: Тернопільщина, Підгайці, архітектурні пам'ятки

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