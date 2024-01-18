На Тернопільщині клієнтів «Укрпошти» атакують шахраї

Національний поштовий оператор «Укрпошта» попередив клієнтів про нову схему шахраїв – вони почали активно розсилати українцям SMS-повідомлення з фішинговими посиланнями для збору особистих даних.

Оператор застерігає, як не стати жертвами шахраїв. Передусім – не переходити за сумнівними посиланнями. Єдиними офіційними сайтами «Укрпошти» є https://www.ukrposhta.ua/ua та інтернет-магазин: https: //postmark.ukrposhta.ua/

Отримувати дані про надходження посилки слід лише на офіційному сайті «Укрпошти» або у додатку.

Перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних – навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт.

Не повідомляйте стороннім людям коди-підтвердження, які надходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо до програм.

Не відкривайте повідомлення, які видаються підозрілими. Бажано їх одразу видаляти.

Якщо ж особисті дані та/або дані платіжних карток були введені на фішингових сайтах, необхідно негайно звернутися до технічної підтримки свого банку.

«Служба інформаційної безпеки Укрпошти вже займається вирішенням цього питання. Також ми звернулися до кіберполіції з проханням перевірити діяльність осіб, причетних до цих розсилок», – повідомили в «Укрпошті».

На фото – скрін-шот повідомлення, яке надійшло на електронну скриньку журналістки «Свободи». Безсумнівно, це спроба пройдисвітів заволодіти грішми на банківській картці. Ніби привітний лист, в якому пропонується оплатити майже символічну суму, є шахрайською пасткою.

Ольга КУШНЕРИК