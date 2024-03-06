На Тернопільщині чоловік, замість отримати допомогу від ООН, втратив всі заощадження

За словами потерпілого, 5 березня йому у месенджер “Viber” надійшло повідомлення про надання допомоги від ООН. У тексті було посилання, перейшовши за яким його перекинуло у застосунок однієї із фінансових установ. Чоловік одразу заповнив форму у застосунку – зазначив усі особисті дані та вказав номер картки, дату та код, вказані на ній.
За деякий час отримав сповіщення, але не про надходження, а про списання коштів. З його електронного гаманця невідомі зняли всі гроші – це майже 19 тисяч гривень.
Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР відповідно до статті 190 ККУ.
Працівники поліції щодня нагадують, як розпізнати шахраїв на те потрапити в їхні пастки. На жаль, люди продовжують вірити аферистам та втрачати все.
Запам’ятайте, ніколи не вводьте особисті дані, такі як номери соціального страхування, банківські реквізити або паролі, використовуючи ненадійні джерела. Державні органи не запитують конфіденційну інформацію.
Перевіряйте вірогідність посилань, адже навіть одна зайва буква в електронній адресі свідчить про фейковий сайт. Інформацію про будь-яку допомогу потрібно шукати лише на офіційних вебресурсах!