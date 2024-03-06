На Тернопільщині чоловік, замість отримати допомогу від ООН, втратив всі заощадження

За словами потерпілого, 5 березня йому у месенджер “Viber” надійшло повідомлення про надання допомоги від ООН. У тексті було посилання, перейшовши за яким його перекинуло у застосунок однієї із фінансових установ. Чоловік одразу заповнив форму у застосунку – зазначив усі особисті дані та вказав номер картки, дату та код, вказані на ній.

За деякий час отримав сповіщення, але не про надходження, а про списання коштів. З його електронного гаманця невідомі зняли всі гроші – це майже 19 тисяч гривень.