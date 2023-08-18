На Тернопільщині чоловік відмовився від мобілізації через хворих батьків: його покарали

На Тернопільщині суд виніс вирок чоловікові, який відмовився від мобілізації через хворих батьків.

Про це йдеться у вироку Бучацького районного суду, передають Факти.

29 травня 2023 року чоловік, будучи військовозобов`язаним, пройшов позаштатну військово-лікарську комісію. За результатами його було визнано придатним до служби, що підтверджено довідкою ВЛК.

Того ж дня мешканець міста Бучач отримав бойову повістку про прибуття для проходження військової служби по мобілізації до навчального центру. Але у зазначений час та місце чоловік так і не з’явився. Проти нього було відкрито кримінальне провадження за ст. 366 ККУ — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений заявив, що він не прибув до навчального центру, оскільки він здійснює догляд за батьками, які хворіють, а інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд, немає.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на три роки, в той же час звільнив від відбування покарання з випробуванням протягом іспитового строку тривалістю один рік. За цей час він повинен періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Додамо, що до особи, яка підлягає призову та відмовляється виконувати правила військову обліку може застосовуватись відповідальність згідно із законодавством України. Про це раніше розповідав начальник Печерського РТЦК та СП міста Києва полковник Сергій Калугін під час брифінгу в Military Media Center. Якщо це ухилення від повістки для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність — тут покарання штрафи від 510 до 1700 грн.

Якщо ж військовозобов’язаний пройшов звірку військово-облікованих даних, медичну комісію для призову і уник відправки у військову частину, то в такому разі настає вже кримінальна відповідальність. Карається позбавленням волі від 3 до 5 років.