На Тернопільщині чоловік отримував компенсацію за проживання неіснуючих переселенців

Житель Тернопільщини з березня по серпень 2023 року підробляв довідки на компенсацію за проживання ВПО.

Збаразький районний суд Тернопільської області визнав винним Тимофія Ч. у шахрайстві й призначив йому 1700 грн штрафу. Також він сплатить майже 3 тис. грн за судові витрати. Правоохоронці встановили, що чоловік впродовж кількох місяців незаконно отримав понад 14 тис. грн компенсації за проживання ВПО від Червоного Хреста. Справу розглядав суддя Андрій Левків, повідомляє Zaxid.net.

У матеріалах справи йдеться, що Тимофій Ч. 1 березня 2023 року подав до Вишнівецької селищної ради від імені інших мешканців Збаража заяву про компенсацію за розміщення ВПО. Він збрехав, що помешкання надали для чотирьох людей, які евакуювалися через війну.

Червоний Хрест нарахував за лютий 2023 року 3360 грн компенсації.

Обвинувачений продовжував підробляти довідки на компенсацію до серпня 2023 року. Загалом на рахунок його знайомих від Червоного Хреста надійшло понад 14 тис. грн. У суді Тимофій Ч. повністю визнав свою провину.

Через шахрайство (ч. 1 ст. 358 ККУ) та підробку документів (ч. 4 ст. 358 ККУ) він отримав 1700 грн штрафу. Також він сплатить 2868 за судову експертизу. Вирок можна оскаржити у Тернопільському апеляційному суді.