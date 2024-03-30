Магнітні бурі у квітні

Сонячна активність спостерігатиметься протягом усього місяця.
Слабкі магнітні бурі очікуються в періоди 1-2, 7-8, 27-28 квітня. Їх вплив відчують тільки метеозалежні люди.
Магнітні бурі середньої сили припадають на 14-15 і 20-21 квітня.
У ці дні можливе загальне погіршення самопочуття.
Пам’ятайте, що у час магнітних бур потрібно уважно ставитися до стану здоров’я, захищати організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб.
На Тернопільщині поліцейські перевірять укриття та посилено слідкуватимуть за дотриманням комендантської години