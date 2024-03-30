Магнітні бурі у квітні

Сонячна активність спостерігатиметься протягом усього місяця.

Слабкі магнітні бурі очікуються в періоди 1-2, 7-8, 27-28 квітня. Їх вплив відчують тільки метеозалежні люди.

Магнітні бурі середньої сили припадають на 14-15 і 20-21 квітня.

У ці дні можливе загальне погіршення самопочуття.

Пам’ятайте, що у час магнітних бур потрібно уважно ставитися до стану здоров’я, захищати організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб.