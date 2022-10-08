Із початку року інспектори Патрульної поліції Тернопільщини склали 693 адміністративних матеріали на громадян, які курили сигарети, в тому числі й електронні, в громадських місцях.

Про це повідомила речниця Патрульної поліції області Катерина Метельська.

Нагадуємо, що від 11 липня заборонено куріння, вживання та використання у громадських місцях: пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, трав’яних виробів для куріння, тютюнових виробів, кальянів, електронних сигарет.

“За куріння у не встановлених для цього місцях можна отримати або попередження, або штраф від 51 до 170 грн, при повторному порушенні – 170-340 грн за ст. 175-1 КУпАП“, – каже Катерина Метельська.